Genç çiftçilere 80 küçükbaş hayvan verildi

Manisa’nın Kula ilçesinde Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2 Genç Çiftçiye, 80 küçükbaş hayvan verildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde 2 genç çiftçiye, 80 küçükbaş hayvan verildi. Dağıtım töreninde konuşan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürü Bilgin Sarısu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan hibe desteği kapsamında iki mahallesindeki iki çiftçiye 40’ar adet olmak üzere toplamda 80 küçükbaş hayvan dağıtımı yaptıklarını söyledi. Uygulanan projenin üreticiler açısından çok önemli olduğunu belirten Sarısu, projenin Kula’da küçükbaş hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.