Genç çiftçilere küçükbaş hayvanları teslim edildi

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında, Manisa’da toplam 249 projeye 7 milyon 470 bin TL ödenek tahsis edildi. Söz konusu projelerin 127 adedi büyükbaş hayvan, 46 adedi küçükbaş hayvan (koyun), 25 adedi arıcılık ve arı ürünleri yetiştiriciliği ile 51 adedi bitkisel üretime yönelik projelerden oluştu. Proje kapsamında Manisa’da hibe desteği almaya hak kazanan üreticilere küçükbaş hayvanları teslim edildi. Manisa Canlı Hayvan Borsası’nda gerçekleşen teslim törenine, Manisa Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Metin Öztürk, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hilmi Yoldaş, Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Çınar Aydoğan, Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Serdar Mersinli, veteriner hekimler ile üreticiler katıldı. Hayvanların teslimi öncesinde Manisa Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal Manisa Canlı Hayvan Borsası mezbahasında incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında üreticilerle görüşen Köksal, üreticilere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak onlardan verilen hayvanlara iyi bakmalarını ve sayılarını daha da artırarak işlerini geliştirmelerini istedi. Projede görev alanlara da teşekkür eden Vali Yardımcısı Köksal, küçükbaş hayvanları üreticilere teslim etti.

Proje hakkında bilgiler veren ve 46 adet küçükbaş hayvan (koyun) projesi uygulamasının, Manisa İl genelinde tamamlanmak üzere olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Metin Öztürk, “Proje kapsamında her bir genç çiftçimize 32 adet dişi koyun ve 2 adet koç verilmektedir. Bugün burada Şehzadeler ilçemizden 2 adet, Yunusemre ilçemizden de 1 adet hak sahibi genç çiftçimize koyunlarını teslim ettik. Hibe kapsamında şu ana kadar 39 adet genç çiftçimizin koyunları teslim edilmiş olup, 46 adet genç çiftçimize 34 adet küçükbaş hayvanın teslimi tamamlanacaktır. Küçükbaş hayvan tesliminden sonra en kısa sürede büyükbaş hayvanlar da hak sahiplerine teslim edilecektir. Proje kapsamında Arıcılar Birliği tarafından 25 arı projesi uygulaması için çalışmalar başlatılmış olup, 25 adet arıcılık projesi sahibine 40 adet dolu kovan ve arıcılık malzemesi teslimi yapılacaktır” dedi.

Manisa’ya tahsis edilen 7 milyon 470 bin TL ödeneğin, ilçeler arasında dağıtımının İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından ilçelerin müracaat sayısı, üretim işletmelerinin yöreye uygunluğu dikkate alınarak yapıldığına dikkat çeken Metin Öztürk, tek bir mahalleye yığılma olması önlenerek farklı mahallelerin de projeden faydalanmasının sağlandığını sözlerine ekledi.