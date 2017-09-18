Genç işadamları ahilik düsturuyla hareket ediyor

MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, Ahilik Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı. Geriter açıklamasında, “İçinde bulunduğumuz hafta Ahilik Haftası olarak kutlanmaktadır. Ahilik; ticaretin, sanatın ve mesleğin insan onuru, güzel ahlak ve dürüstlükle pekiştirildiği, geçmişi çok eskilere dayanan bir kültürümüzdür. İlk olarak Anadolu Selçukluları zamanında bu kültür mirasımız, Ahi Evran tarafından sistemli bir şekilde kullanılmaya ve yaygınlaştırılmaya başlamıştır. O günden günümüze Ahilik belirli kurallarla işleyen bir esnaf ve sanatkarlar birliğinin anlatımı manasına gelmiştir. Ahilik gelenekleri ve daha sonra kurulan lonca teşkilatları, esnaf ve sanatkar sınıfının hem nicelik hem de nitelik bakımından gelişmesini sağlamıştır. Bizler Manisa Genç İşadamları Derneği olarak ahilik ilkelerini çok iyi biliyoruz ve bu ilkelerle ticari hayatımızı sürdürüyoruz. Bizler ticari hayatımızda çevremiz ve toplumumuzla olan ilişkilerimizi her daim düzeyli tutmuş ve üretici-tüketici haklarını en iyi bir biçimde düzenlemeyi amaç edinmişizdir.” dedi.

“Ahilik ve Ahiler; yurdumuzda girişimci, ülkesine ve ulusuna yararlı işlere yönelmiş bir sınıfın oluşmasına öncülük yapmışlardır” diyen Geriter şunları belirtti: “Biz de bu temeller üzerinde yükselmekten gurur duymaktayız. Derneğimizin amaçlarından biri de Manisa esnaf ve sanatkarlarının yanında olmak, onların haklarını korumak ve onlarla her konuda uzlaşı sağlayarak bir bütünlük oluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de Manisalı esnaf ve sanatkarlarımıza tam destek vermeye devam edeceğiz. Ahi sözcüğünün, cömert, eli açık, yiğit anlamındaki ‘akı’ sözcüğünden geldiği, daha sonraları ‘akı’nın ‘kardeşim’ anlamındaki ‘ahi’ye dönüştüğü düşünüldüğünde; ahilik ile yoğrulmuş tüm cömert, eli açık ve yiğit kardeşlerimizin Ahilik Haftasını tüm kalbi duygularımızla kutlarız.”