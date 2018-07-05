Genç müzisyen kalbine yenik düştü

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi’nde ikamet eden Kadir Diker, evinde bir anda fenalaşınca yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç müzisyeni hastaneye kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Diker, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diker’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.

Öte yandan Kadir Diker’in Durasıllı Mahallesi’nde bulunan düğün salonunu işlettiği öğrenilirken, Diker’in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.