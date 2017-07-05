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05 Temmuz 2017 12:18

Genç oyuncu Ece Tunca yuvaya döndü

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, genç libero Ece Tunca ile sözleşme imzaladı.

Genç oyuncu Ece Tunca yuvaya döndü

05 Temmuz 2017 12:18


2017-2018 Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi’nin kadrosunu oluşturan Manisa Büyükşehir Belediyespor, eski oyuncusu Ece Tunca’yı kadrosuna dahil etti. Ece Tunca, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen törenle kendisini yeşil beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde konuşan genç libero, 2 sene formasını giydiği Manisa Büyükşehir Belediyespor’a döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Şampiyonluk hedefiyle kurulan takımın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Tunca, şampiyonluğa yürekten inandığını ve bu inanç doğrultusunda elinden gelen tüm katkıyı sağlayacağını söyledi. Ece Tunca, Yeşilyurt, Erdekspor, İdman Ocağı takımlarının da formasını giydi.




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