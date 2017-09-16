Genç ressamlardan Picasso esintileri

Ana teması kadın olan sergide 29 eserin yer alırken sanatseverler 22 Eylül’e kadar sergiyi gezebilecek.

Kadınları “Tanrıçalar ve Paspaslar” olarak ikiye ayıran Picasso’dan etkilenerek, Picasso’nun kadına bakışı, kübizmdeki öncülüğü ve Michael Lang’ın tarzından etkilenilerek oluşturulan “Picasso’nun Paspasları” sergisi açıldı. Fatih Sergi Salonu’nda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Ergün Aksoy’un yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in de katıldığı sergi, Eda Tapınç Mender ve Gamze Özkır’ın ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıyor. Kurdele kesimi ile başlayan sergi açılışı, konukların eserleri incelemesiyle devam etti. Genç ressamların eserleri, 16-22 Eylül tarihleri arasında Fatih Sergi Salonu’nda konuklarını ağırlayacak.