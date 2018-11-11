Genç, Sarıgöl ve Alaşehir personeliyle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Memiş, Sarıgöl ilçesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Akif Kılıçaslan tarafından karşılanan heyet, ilk olarak Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Memiş, Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonu'nda personellerle bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından geride kalan 4 buçuk yıllık süreçte ilçeye kazandırılan hizmetleri hatırlatan Genç, bundan sonraki süreçte de Sarıgöl'e önemli hizmetler yapılacağını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırımlarda personellerin desteğinin önemine değinen Genç, ‘Sizlerden aldığımız güç ve azimle, ilçemize yeni ve önemli projeler kazandırmaya devam edeceğiz' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Memiş ve MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu ile birlikte, ilçede görevli MABEM öğretmenleri ile bir araya geldi. Atatürk Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette MABEM'in başarıları ile iftihar ettiklerini belirten Genç, 2018-2019 döneminde de MABEM'in başarı çıtasının en tepede olacağından şüphesinin olmadığını dile getirdi.

Büyükşehirden Alaşehir'de personel buluşması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ile Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Memiş, personel buluşmalarına Alaşehir ilçesi ile devam etti. Heyetin Alaşehir'deki programına Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Alaşehir Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Mustafa Korkusuz da yer aldı. Heyet, ilk olarak Fethi Sekin Gençlik Merkezi toplantı salonunda Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ personelleriyle bir araya geldi. Başkan Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genç, personellere hitaben bir konuşma yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, geride kalan 4 buçuk yıllık süreçte Alaşehir'e yapılan yatırımları hatırlattı. Genç, Alaşehir'de yapılan yatırımların ve hayata geçirilen projelerin büyük bir emek ve özveri ürünü olduğunu dile getirerek, bu başarılı hizmetlerin ortaya çıkmasında çalışanların desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ve gördüklerini söyledi. Genç, ‘Başarıyı birlikte yakaladık' dedi. Alaşehir Belediyesi'nin de kendilerinin çözüm ortağı olduğunu dile getiren Genç, Alaşehir Belediyesi Başkanı Ali Uçak'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Sen, ben yok; Alaşehir var"

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak da toplantıda bir konuşma yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve ekibine ilçeye kazandırdıkları hizmetler için teşekkür eden Uçak, “Yola çıktığımız ilk günden itibaren kendimize rehber edindiğimiz bir söz var. Sen, ben yok; Alaşehir var, dedik. Bu düşünceyle ilçemize vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. İnşallah, bundan sonra da hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu. Toplantı hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.