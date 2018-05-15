Genç sporculardan Filistin duyarlılığı

Manisa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları düzenlenen yürüyüşle başladı. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşte genç sporcular, dün ABD konsolosluğunun Kudüs’e taşınmasına tepki gösteren Filistinlilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu şehit düşen siviller için Filistin bayrakları açtı. Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüş sonrası burada bulunan Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’na Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından çelenk sunuldu. Genç sporcular çelenk sunma töreninde de Filistin bayraklarını indirmedi.

Çelenk sunma töreni sonrasında konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Cumhurbaşkanımızın 3 gün yas ilan etmesinden dolayı coşkulu değil, sade bir şekilde kutladık. Türk gençliği olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yaşamaya devam edeceğiz. Açılışımızdan sonra bu hafta boyunca etkinliklerimiz olacak. Yas gününü geçtikten sonra kutlamalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Velilerimizden, öğrencilerimizden Filistin bayrağı açanlar da oldu. Tabii biz bununla gurur duyuyoruz. Bizim milletimiz hassas bir millet. Bizler mazlumun yanında olan bir milletiz" diye konuştu.