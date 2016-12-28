Genç Sultanlar galibiyetle başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Genç Kızlar İl Birinciliği Turnuvasının ilk maçında Alaşehir Belediyespor ile karşılaştı. Genç sultanlar, rakibini 3-1 ile geçerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Genç Kızlar Manisa İl Birinciliği müsabakalarında mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, turnuvanın açılış maçında Alaşehir Belediyespor ile kozlarını paylaştı. Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Manisa Büyükşehir Belediyespor galibiyet isteğini salona yansıttı. Rakibi karşısında tek set veren genç sultanlar; 11-25, 25-17, 26-24 ve 25-15’lik skorlarla maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı ve turnuvaya 3 puanla başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un mücadele ettiği B grubunda Alaşehir Belediyespor, Soma Sotesspor ve Soma İmbat Madencilik takımları yer alıyor.

Genç Sultanlar, grubundaki ikinci maçını Soma Sotesspor ile 29 Aralık 2016 Perşembe günü saat 20.00’de oynayacak. Altyapı antrenörü Caner Doğançay, Yardımcı Antrenörler Selin Etker ve Dudu Korkmaz tarafından müsabakaya hazırlanan genç oyuncular bu maçtan da galibiyetle ayrılmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.