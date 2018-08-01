Genç yetenekler Salihli Belediyespor’da

Futbola 2012 Nisan ayında Acar İdman Yurdu Spor’da başlayan Hamza Can Başak, 2015 Şubat ayında Manisa Büyükşehir Belediyespor alt yapısına katılırken, 2016 Nisan ayında takımıyla 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Takımıyla 3. Lig’de sadece 1 maçta forma şansı bulan genç futbolcu Hamza Can özellikle U19 Akademi Ligi’nde çıktığı 58 maçta attığı 39 golle dikkatleri çekti. U17 Akademi Ligi’nde ise 10 maçta 3 gol kaydetti. Futbola 2011 yılında Manisaspor’da başlayan Kürşat Ülük ise 6 sezon burada alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra geçen sezonu Bölgesel Amatör Lig’de Manavgatspor’da tamamladı. Geçen sezon takımı ile birlikte 21 maça çıkan Ülük, Manisaspor U21,U19,U17,U16,U15,U14 yaş kategorilerinde 100’den fazla maçta forma giydi.