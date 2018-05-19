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19 Mayıs 2018 14:54

Gençler bayram coşkusunu yaşadı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Manisa’nın Selendi ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Gençler bayram coşkusunu yaşadı

19 Mayıs 2018 14:54


Selendi’deki ilk tören Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş tarafından çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ataya Cevabı büyük alkış aldı. Halk oyunları ekiplerinin gösterisi ve ödül töreni ile devam eden kutlamalar gençlik yürüyüşü ile devam etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen gençlik yürüyüşü hükümet konağı önünde başlayarak, Demokrasi Meydanında sona erdi. Kutlama programına Kaymakam Erkut Pamuk, Belediye Başkanı Veteriner Hekim Yasin Dumlupınar, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Yıldız, CHP İlçe Başkanı Fikri Kaygısız, MHP İlçe Başkanı Himmet Kurukoç, İlçe Jandarma komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.




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