Gençler, hayallerine büyükşehirle hazırlanıyor

Toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim kurumu olan MABEM’lerde il genelinde 7 bin 666 öğrencinin geleceğe hazırlandığını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi MABEM Eğitim Kurumları ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin koordinasyonu ile hazırlanan ‘Üniversite Tercih Günleri’ etkinlikleri start aldı. Kültür Merkezi Lale Salonu’ndaki tanıtım toplantısı ile başlayan etkinliklere Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, MABEM yetkilileri, şube müdürleri, üniversiteye hazırlanan öğrenciler ve velileri de katıldı. Açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç bir konuşma yaptı. Üniversite Tercih Günleri etkinliği dolayısıyla verilecek olan seminerler ve 15-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kültür Merkezi içerisinde açık olan stantlarda öğrencilerin üniversiteleri daha yakından tanımalarına imkan sağlandığını belirten Genç, “Bugün öğrencilerimizin üniversitelerimizi yakından tanımaları adına düzenlediğimiz etkinlikler için burada bulunmaktayız. Umarım öğrencilerimiz bu etkinliklerden en iyi şekilde istifade ederek üniversite kapısını aralarlar. Şunu bilmenizi isterim ki üniversite okumak demek kendinize ve çevrenize dahası dünyaya ve insanlığa katkıda bulunmak için yola çıkmak demektir. Çıkacağınız bu güzel yolda, kalbi temiz, zihni hakikat arayışında olan üniversiteli bireyler olarak adım atmanızı temenni ederim” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün eğitime verdiği önem dolayısıyla ilçelerde de hayata geçirdikleri MABEM eğitim kurumlarının gurur vesilesi olduğunu dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün eğitime verdiği büyük önem ve katkı sayesinde, bugün gençlerimiz; modern binalarda ve çağdaş öğretmenlerin elinden geleceğe hazırlanmaktadır. Bugün bu eğitim kurumlarında her yıl başarı oranlarında rekor üstüne rekor kırıyorsak, bunun açık nedeni Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün Türk gençliğine verdiği önem ve desteğin eseridir” dedi.

MABEM’ler; 153 derslik, 345 personel ile 7 bin 666 öğrenciye hizmet veriyor

Sosyal belediyecilik anlayışını kendisine temel ilke edinen Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini 2015-2016 eğitim öğretim yılında 17 ilçede öğrencilere eğitim vermeye başladığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “MABEM, klimalı modern sınıfları, seminer salonları ve görüntülü ders izleme sınıfları, kütüphane, idari ve öğretmen odaları ile modern eğitim kurumları arasında mümtaz bir yer edinmiştir. 17 ilçemizde, 153 derslikte, toplamda 345 personelimiz ile 7 bin 666 öğrenciye eğitim vermekteyiz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MABEM eğitim kurumlarında yapılan faaliyetler hakkında da bilgiler verdi. Genç, “Yapılan eğitim öğretim faaliyetleri dâhilinde; zengin içerikli doküman ve yayınların temini, öğrenci başarı takip analizleri, veli bilgilendirme programları, aylık seviye tespit denemeleri, öğrenci seviye gruplarına göre eğitimin düzenlenmesi, soru çözüm saatleri ve Etütlerin planlanmasının yanında; Yıl içerisinde tüm ilçe ve çeşitli milli eğitim okullarında, LGS ve TYT-AYT tanıtım seminerleri, sınav kaygısı ve motivasyon seminerleri, mesleki tanıtım konferansları, veli bilgilendirme toplantıları, üniversite ve lise tercihlerinde rehberlik hizmetleri yapılmış, çeşitli testler - anketler uygulanmış, öğrenci sorunlarının çözümüne yönelik psikolojik danışmanlık yapılmıştır” dedi ve bu faaliyetler için yoğun mesai harcayan MABEM öğretmenlerine teşekkür etti.

“Büyük hayaller kurun”

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla il genelinde hayata geçirilen MABEM’lerden desteğini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür eden Genç, gençlere seslenerek şunları söyledi: “Hayaliniz büyük olsun, geleceğe yönelik hayali olmayan başarılı olamaz. Yüce Türk milletine hizmet etmek en büyük hedefiniz olsun, müreffeh medeniyet seviyesine sizlerle ulaşacağız.”

Konuşmaların ardından Kültür Merkezi içerisinde üniversiteler tarafından açılan stantları ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, üniversitelerin temsilcilerinden bilgiler aldı.