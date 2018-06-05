Gençler organize ettiği iftara tüm mahalle katıldı

Mahalle gençlerinin organize ettiği programa tüm mahalle halkı katılım sağladı.

Evrenos Mahallesinde bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen ve mahalle gençleri tarafından organize edilen iftar geçmiş yıllardaki gibi yine büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Mahalle meydanında yaşlısından gencine herkesin büyük ilgi gösterdiği iftar öncesi Kur’an-ı Kerim okundu. Ezanın okunmasıyla birlikte bütün mahalle aynı sofrada birlikte oruç açmanın huzurunu yaşadı.

Mahalle olarak iftar organizasyonunu 4 yıldır devam ettirdiklerini ve önümüzdeki yıllarda da devam etmesini dilediklerini kaydeden mahalle sakinlerinden Gültekin Şimşek, "Ramazan Ayı birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, manevi duygularımızın doruk yaptığı mübarek bir aydır. Ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği şu günlerde bu tür organizasyonların önemi bir kat daha artıyor. Halen köyümüzde ikamet eden gençlerimiz ile birlikte bu köyde doğup büyümüş bizlerin de, karınca kararınca desteğiyle geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeğine böylesine yoğun ilgi gösterilmesi hepimizi fazlasıyla memnun etmiştir. Ülke bütünlüğünün yerelden genele yayılacağı bu tür organizasyonların artarak devam edeceğinden eminiz. Rabbim inşallah önümüzdeki yıllarda da etkinliğimizi gerçekleştirmeyi nasip eder. Bu vesileyle yaklaşan Kadir Gecemizi, Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimle kutlarım" dedi. İftar programı sonrasında mahalle halkı emeği geçenlere teşekkür etti.