Gençlerden çocuklara dondurma ikramı

Düzenledikleri proje hakkında açıklamalarda bulunan Genç MÜSİAD Manisa Başkanı Faruk Erdoğan, “Kur’an kursuna gelerek değerler eğitimi ve Kur’an-ı Kerim dersi gören küçük kardeşlerimizin bu sıcak yaz günlerinde bir nebze serinlemelerine vesile olduk. Onların gönlünü hoş tutarak kalplerini bu kutsal mekanlara ısındırmak gayesiyle zaman zaman camilerimizde eğitim gören kardeşlerimize bu programlar vesilesiyle ikramlarda bulunacağız. Bizler sadece Manisa’da değil ülkemizin birçok ilinde ’Bu Yaz Camideyim’ projesi kapsamında camilerimizdeki kardeşlerimizi ziyaret ederek ikramlarda bulunuyor onları sevindiriyoruz” dedi.