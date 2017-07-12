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12 Temmuz 2017 18:29

Gençlerden çocuklara dondurma ikramı

Genç MÜSİAD Manisa üyeleri, ’Bu Yaz Camideyim’ projesi kapsamında Yunusemre ilçesindeki Laleli Mesir Camiinde Kur’an-ı Kerim Kursuna katılan 200 çocuğa dondurma ikramında bulundu.

Gençlerden çocuklara dondurma ikramı

12 Temmuz 2017 18:29


Düzenledikleri proje hakkında açıklamalarda bulunan Genç MÜSİAD Manisa Başkanı Faruk Erdoğan, “Kur’an kursuna gelerek değerler eğitimi ve Kur’an-ı Kerim dersi gören küçük kardeşlerimizin bu sıcak yaz günlerinde bir nebze serinlemelerine vesile olduk. Onların gönlünü hoş tutarak kalplerini bu kutsal mekanlara ısındırmak gayesiyle zaman zaman camilerimizde eğitim gören kardeşlerimize bu programlar vesilesiyle ikramlarda bulunacağız. Bizler sadece Manisa’da değil ülkemizin birçok ilinde ’Bu Yaz Camideyim’ projesi kapsamında camilerimizdeki kardeşlerimizi ziyaret ederek ikramlarda bulunuyor onları sevindiriyoruz” dedi.




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