Gençlere bağımlılık eğitimi verildi

Yeşilay Manisa Şubesi, “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilere ve Manisa Büyükşehir Belediyespor spor okullarındaki çocuklara yönelik bağımlılıkla ilgili bilinçlendirmede bulunuyor. Bu kapsamda Yeşilay Manisa Şubesi tarafından futbol spor okullarındaki 13 yaş gurubundaki çocuklara yönelik,teknoloji bağımlılıklara karşı bilgilendirme çalışmasında bulunuldu. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki eğitimi Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Fırat Özcan, Manisa Yeşilay Şube Başkanı Salih Fulcun ve antrenörler de takip etti. Düzenlenen eğitimde çocukların yeterli bilgi ve bilinç düzeyine ulaşabilmesi amacıyla bağımlılığının başlangıç süreci, bağımlılık aşamaları, teknoloji bağımlısında görülen davranışlar, bilgisayarla doğru ilişkinin kurulması, teknoloji bağımlılığından kurtulmak gibi konularda bilgiler verildi.

Eğitimin ardından bir açıklamada bulunan Manisa Yeşilay Şube Başkanı Salih Fulcun, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız protokol ile yaklaşık bir buçuk yıldır Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerindeki öğrencilere ve Manisa Büyükşehir Belediyesporspor okullarındaki çocuklarayönelik etkinlikler düzenliyoruz. Hedef kitlemiz çocuklarımız. Bu anlamda sportif okullar, kültürel etkinliklerinin yapıldığı ortamlar bizler için hedef kitlemizin bir arada bulunduğu alanlar. Bugün de Manisa Büyükşehir Belediyespor spor okulundaki 13 yaş gurubundaki çocuklarımıza teknoloji bağımlılığı ile ilgili eğitim vereceğiz. Kendilerini zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için bilgilendireceğiz”dedi.