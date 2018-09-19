Gençlik merkezlerinde güz dönemi kayıtları başlıyor

Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'ne başvurular 17 Eylül tarihinde alınmaya başlandı. Atatürk Gençlik Merkezi'ne kurs kayıt başvurularının ise 24 Eylül-24 Ekim tarihleri arasında yapılabileceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde hizmet veren ve yüzlerce öğrenciye farklı branşlarda eğitim sağlayan Atatürk Gençlik Merkezi ve Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde güz dönemi başlıyor. Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezine kayıtlar 17 Eylül tarihinde alınmaya başlandı. Atatürk Gençlik Merkezi'ne kurs kayıt başvuruları ise 24 Eylül-24 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Sanat kurslarının yanı sıra sertifikalı kurslarla birlikte dershane eğitimi de veren Atatürk Gençlik Merkezi ve Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'ne 7'den 70'e her kesim büyük ilgi gösteriyor. Güz döneminde de yoğun ilgi görmesi beklenen kurslar 3 Kasım tarihinde başlayacak. Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi'nde kuyumculuk, resim, kitre bebek yapımı, tutkallı hamur çiçek yapımı, geleneksel el nakışları, ahşap yakma tekniği, yabancı dil, ney, keman, klarnet ve gitar gibi birçok branşta kurs verilecek.

Atatürk Gençlik Merkezi'nin güz döneminde eğitim vereceği branşlar ise; kanaviçe, goblen, giyim, rölyef, dekoratif ev aksesuarları, ahşap boyama, örgü, oyuncak bebek yapımı, seramik, çini, tel kırma, boncuklu takım yapımı, karakalem, kendisini yabancı dil alanında geliştirmek isteyenler İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Korece eğitimi alacak. Drama, satranç, halk oyunları, step aerobik, zumba ve doğa sporları gibi farklı branşlarda da eğitim verecek kurslara kayıt tarihi 24 Ekim tarihinde sona erecek. Kurslardan 12 yaşından büyük herkesin yararlanabileceği belirtildi.

Atatürk Gençlik Merkezi ve Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezine başvurular için gerekli evraklar; sicil numarası, (Manisa Büyükşehir Belediyesinden alınacak), 1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi.