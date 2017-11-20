Gençlik Parkı’nda yenileme çalışmaları sürüyor

İncelemeler esnasında Başkan Çelik’e Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kavas, Başkan Yardımcısı Ulus Kotluca ve teknik personeller eşlik ettiler. Öğretmenlerevi karşısında yapılan Gençlik Parkı’nın çok eski olması nedeni ile yıprandığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehrimize uzun yıllar boyunca hizmet vermiş olan bu parkımız dönemin belediye başkanı olan Zafer Ünal ağabeyimizin döneminde yapılmış olan bir parktı. Bu vesile ile değerli başkanımıza Manisamıza vermiş olduğu hizmetler nedeni ile çok teşekkür ediyorum. Ancak aradan uzun yıllar geçtiği için bu parkımız eskidi ve yıprandı. Ayrıca büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu köprülü kavşak projesi nedeni ile parkın bir kısmı küçülmek durumunda kalmıştı. Bu nedenle Şehzadeler Belediyesi olarak bizde Gençlik Parkı’nda bir yenilenmeye gitmiştik. Parkın içerisinde kafeteryası, yürüyüş parkuru, basketbol ve voleybol sahası, çocukların rahatça oynaya bileceği oyun gurupları, fitness grupları ve yeşil alanların bulunduğu güzel bir proje hazırladık. Bir de bu bölgede ciddi bir otopark sıkıntısı yaşanıyordu. Yaptığımız projede bunu da göz önünde bulundurmuştuk. Bu çalışma ile de parkın kenarlarında 52 araçlık bir otopark oluşturmuş olduk. Bu vesile ile birlikte bu mahallede ki otopark sıkıntısı bir nebze de olsa rahatlamış olacak. Toplam 1 milyon 500 bin liralık bir yatırım yapıyoruz. Bununla ilgili yapısal çalışmalarımız bir ay içerisinde tamamlanacak. Ardından da Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz peyzaj çalışmalarını yaparak parkı güzelleştirecekler. Tüm bu çalışmaların ardından Gençlik Parkı’nın yenilenmiş haliyle halkımızın hizmetine yeniden sunacağız. Yenilenen parkımız Şehzadelerimize çok yakışacak” dedi.