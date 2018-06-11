Genel Başkan Bahçeli’den Turgutlu jestine tam not

Dev projenin hayat bulmasından duyduğu memnuniyetini İzmir’deki toplantıda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile paylaşan MHP Lideri Bahçeli, 75 Bin TL’lik yatırıma tam not verdi.

İlk etabının açılışıyla Turgutlu’da ve bölgede büyük yankı uyandıran Turgutlu Battı-Çıktı Kavşağı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tam not aldı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de hafta sonu İzmir Bölge İstişare Toplantısı’na katılmak üzere Ankara üzerinden karayoluyla İzmir’e geçecek olan MHP Lideri’ni ilk etap açılışı gerçekleştirilen Battı-Çıktı Kavşak üzerinde pankartlarla karşıladı. İzmir’de gerçekleştirilen toplantı öncesi bir araya geldiği Başkan Şirin’e jesti karşısında memnuniyetini dile getiren Bahçeli, dev yatırıma imza atmalarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’i tebrik etti.

“Onurlandırılmamızın memnuniyetini yaşıyoruz”

Turgutlu’da can ve mal kayıplarının önüne geçmek ve şehirlerarası ile şehir içi trafiğini birbirinden ayırmak ve buna bağlı olarak trafikteki yoğunluğu minimum seviyeye indirmek için hayata geçirilen projenin ses getirdiğinin altını çizen Başkan Şirin, “İnandığımız ve hayata geçmesi adına yoğun mesai harcadığımız Turgutlu’nun Battı-Çıktı Kavşağı ilk etabının bayram öncesine ki taahhüt ettiğimiz süreden çok önce trafiğe açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen süre zarfında hem ilçemizdeki hem ülkemizin dört bir yanındaki hemşerilerimizden, dostlarımızdan güzel ve takdir edici yorumlar aldık. Mübarek günlerde tüm emeği geçenlere ithafen ‘bir Allah razı olsun’ duymak bizleri mutlu etti. Hafta sonu ilçemizden geçen Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi de dev proje dolayısıyla memnuniyetlerini ifade ederek bizleri onurlandırmışlardır. Bizler de kendilerine değerli hemşerilerimizin selam ve saygılarını iletmeyi bir borç bildik. Çok daha yaşanılabilir bir Turgutlu inşa etmek adına göstermiş olduğumuz çaba ve gayreti bundan sonra da göstermenin heyecanı ve mutluluğunda olduğumuzun bilinmesini ister, tüm hemşerilerimiz adına Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.