Genel Başkan Ecertaş ilçe kongresine katıldı

Olağan Kongresi Genel Başkan Melih Ecertaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Gençlik Kolları Başkanı Volkan Karabulut’un AK Parti Şehzadeler İlçe yönetimine seçilmesinin ardından yerine Taha Okan Taniş seçildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleşen kongrede divan Başkanlığına Ahmet Fethan Baykoç seçildi. Kongrede konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Gençlik son derece önemli. Bir ideolojinin, bir davanın ileriye doğru devam edebilmesi için bunu güçlü gençlik teşkilatlarının varlığına borçlu olduklarını bilinci içerisinde olmamız gerekiyor. Eğer siz bugün Türkiye’nin yüzde 60’ının 70’inin dahi oyunu alabilen bir siyasi hareket olsanız ama sizin gençlik teşkilatlarınız yoksa, siz kadrolarınızı yetiştirmiyorsanız, gençlere önem vermiyorsanız adeta bir saman alevi gibi yanarsınız sönersiniz. Türk siyasi tarihinde örneklerini çok gördüğümüz gibi tek başına iktidarlardan isimleri dahi unutulan partiler haline gelirsiniz. AK Parti hareketi bir dava hareketidir. Davalar açısından da gençler olmazsa olmazdır. Meseleye bu açından bakmamız, gençlerimize önem vermemiz gerekiyor" dedi.

Çelik’in ardından konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise değişim sinyalleri vererek, "Değişimler olacak. Başkanlarımız değişecek, kimisi yaş noktasında gençlik kollarında, kimisi anakademeye geçecek. Kimisi uzun süre görevlerinden dolayı emeklerinden dolayı teşekkür ederek sistemde tutacağız ve anakademelerde görev vereceğiz. Bu tüm teşkilat mensuplarında yaşanacak. Bunlar hayatın da normal şartları içerisinde var. Bunları yaparken en güzel başkanlarla teşkilatımızı buluşturacağız" diye konuştu.

Kongrede konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise, "AK Parti demokrasiyi içselleştiren, gençlik teşkilatlarından itibaren demokratik kurulları çalıştıran ve burada kongre kültürünü, kongre adabını, kongrelerin nasıl yapılması gerektiğini ve kendi içimizdeki tatlı rekabeti de yaşayarak kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle Şehzadeler Gençlik Teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bir çok arkadaşımız bu makama talip oldu. Bir arkadaşımız bu makama gelecek. Önemli bir süreç. Önümüze bakacağız. Demokratik olgunluk içerisinde bir dava şuuruyla önümüze istikametimize bakacağız" dedi.

"15 bin kongre yaptık"

Kongrede son olarak konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş "Yönetimlerde yüzlerce arkadaşımızın görev alma ihtimali oluyor. O kadar mutlu oluyoruz ki bu tabloyu görünce. O kadar güzel oluyor ki. AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne hepimiz açısından müthiş bir bereket diye düşünüyoruz. AK Parti yaklaşık 16 yıl oldu kurulalı bunun 15 yılını iktidar olarak geçirdi. Ama bu kurumsal süreçlerini, kongrelerini o kadar önemsiyor ki. Şimdi 5. olağan kongre sürecinde Şöyle bir yukarıdan aşağı baksak, yaklaşık 15 bin kongre yapmış AK Parti. Biz bir kongre döneminde anakademe, kadın kolları, gençlik kolları yaklaşık beldelerle birlikte 3 bin, 4 bini buluyor kongre rakamı. Belki şu an Şehzadeler Gençlik Kolları 2. Olağan Kongresi AK Parti’nin yapmış olduğu 15 bininci kongresi olabilir. Bu kurumsal bir süreç. Bu noktada ilçe başkanı olabilecek arkadaşlarımızın her biri bu işi yapabilecek seviyede" dedi.

Türkiye’nin dünyadaki bütün Müslüman ülkelerin umudu olduğunu sözlerine ekleyen Ecertaş, "Bugün dünya mazlumlarının bir tane umudu var. O da Türkiye. Bunda kimsenin şüphesi yok. Dünya mazlumlarından kastımız, Arakan, dün Suriye yakınımızda, Mısır’daki mazlumlar... Bu mazlumların umudunun Türkiye olmuş olması, Türkiye’nin en büyük Müslüman ülke olmasından kaynaklanmıyor. En büyük Müslüman ülke Endonezya. 200 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Endonezya’dan sonra Hindistan, Pakistan, Bangladeş. Yani 150-160 milyon Müslüman’ın yaşadığı ülkeler bunlar. En büyük Müslüman ülke değiliz. İşte bu sorunun cevabı Türkiye’nin bugününden ziyade mazisinde yatıyor" diye konuştu.

Kongreye AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Halil Özkan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve partililer katıldı.

AK Parti Şehzadeler İlçe Gençlik Kolları yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Taha Okan Taniş, Halis Burak Bozdağ, Sencer Metin Ses, Özhan Ödemiş, Cenk Dolay, Vefa Beytullah Tutan, Mehmet Özşen, Tüberk Çakmak, Emre Atbiner, Samet Aydemir, Hikmet İnce, Ali Osman Emet, Cemil Türkoğlu, Azad Çiçek, Aytaç Öztürk, Hakan Apak, Musa Çelik, Uğur Can Gerdan, Ramazan Karataş, Sibel Biter, seher Tunç, Merve Tekoğlu, Şerife Yağız, Ümmü Kocabaş ve Hacer Altıntopu.