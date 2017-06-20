Genel Müdür Coşkun Aktan’a başarılar diledi

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’u, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanlığı’na seçilen Mevlüt Aktan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaret etti. Kulüp Başkanı Aktan, Genel Müdür Coşkun’a, kulüp forması ve çiçek hediye etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, göreve yeni başladıklarını ve bu sebeple teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Aktan, “Bildiğiniz gibi iki hafta önce görevimize başladık. Göreve başlar başlamaz, çalışmalarımıza start verdik. Aynı zamanda bizlere destek olanlara da teşekkür ediyoruz. Sizi de ziyaret edip, desteklerinizi alalım istedik. Bizlere destek olacağınızı biliyoruz. Manisa’da yeni yönetimimizle başarıyı yakalayıp, yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Hayırlısı olsun diyoruz” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, kendisini ziyarete gelen Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan ve Yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Genel Müdür Coşkun, “Olağan kongre sonrasında göreve gelen arkadaşlarımız eksik olmasınlar bizleri ziyarete gelmişler. Kendilerini burada ağırlamaktan son derece memnunum. Her birisi kendisini ispat etmiş arkadaşlarımız. Manisa Büyükşehir Belediyespor’u hak ettiği yere taşıyacaklarından asla endişe duymuyor, kendilerine güveniyorum. Kurum olarak biz de elimizden gelen desteği kendilerine sunacağımızın bilinmesini istiyoruz. Dün olduğu gibi önümüzdeki süreçte de kendileriyle birlikte olacağımızı belirtiyorum. Spor alanında genç nesillere yapılan hizmetler noktasında her daim yanlarında olacağımızı ifade ediyor ve kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.