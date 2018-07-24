Genel Müdür Coşkun dere temizlik çalışmalarını inceledi

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Atatürk Kent Parkı’nda ve Kırmızı Köprü’de tamamlanan dere temizlik çalışmalarını inceledi. Genel Müdür Coşkun’a, Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak eşlik etti. Coşkun, ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşın hizmetine kazandırılan Atatürk Kent Parkı’nı ziyaret etti. Parkın içinden geçen dere üzerindeki seddeleri ve taşkın koruma yapılarını inceleyen Coşkun, suyun daha temiz akması ve kokuya neden olmaması için alınacak önlemleri değerlendirdi. Coşkun ve beraberindekiler daha sonra Mutlu Mahallesi ile Manisa Ulucami ve Niobe çevresindeki tescilli anıtsal yapıların koruma alanı içerisinde kalan Çaybaşı deresine geçerek tamamlanan temizlik çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundular.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek temizlik çalışması tamamlanan derelerde incelemelerde bulunduklarını belirterek, “Hemşerilerimizin huzur ve refahı için Manisa’mızın 17 ilçesindeki dere yataklarında gerek temizlik gerekse de ıslah çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyoruz. Derelerimizdeki su akışının sağlıklı hale gelmesi, kötü koku ve görüntüye son vermek için yaptığımız bu çalışmalar ile daha ferah yaşam alanları inşa ediyoruz. Bu kapsamda Atatürk Kent Parkı ve Kırmızı Köprü’deki çalışmalarımızı da yerinde değerlendirdik. Hizmet ve yatırımlarımızın hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Yağmur sularının getirdiği atıklarla ve yabani otlarla dolan derelerin temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren MASKİ, Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon ve Şehitler mahallelerinin kesiştiği noktadan geçen Alaşehir Çayı’nda 2 bin 200 metrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen çalışma sayesinde zamanla oluşan pisliklerden temizlenen derede olası su taşkınları önlendi.