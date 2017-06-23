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23 Haziran 2017 15:00

Genel Müdür Coşkun personeliyle mesajlaştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Ramazan Bayramı öncesinde daire başkanlıklarını ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

Genel Müdür Coşkun personeliyle mesajlaştı

23 Haziran 2017 15:00


MASKİ Genel Müdürlüğü’nde, 25 Nisan Pazar günü idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ve Burak Aslay ile birlikte MASKİ hizmet binasındaki daire başkanlıklarını tek tek gezerek çalışanların bayramlarını kutladı. Genel Müdür Coşkun, MASKİ ailesine mutlu ve huzurlu bir bayram diledi.


MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Manisamız’a hizmet sevdasıyla çalışan büyük bir aileyiz. Tüm personelimizin Pazar günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutlar, sevdikleriyle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmelerini dilerim” dedi.




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