Genel Müdür Coşkun’dan Akhisar’da inceleme

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Akhisar’ın Tahir Ün ve diğer sokaklarında yapımında sona yaklaşılan yağmur suyu hatlarını incelemek üzere ilçeyi ziyaret etti. Ziyareti esnasında Akhisar esnaflarından Hasan Savaşçı, Genel Müdür Coşkun’un yanına gelerek 1998 yılında yaşanan afetten bahsetti. Savaşçı, yıllar önce evini su basma anının fotoğrafını Coşkun’a göstererek, “1998 yılında yaşanan olayda evlerimizde boğulma tehlikesi atlattık. Bu çekildiğimiz fotoğrafta da evimizin içinde dizlerimize kadar sular vardı. MASKİ sayesinde artık rahata kavuştuk. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Hayata geçirdikleri projeler dolayısıyla vatandaşların memnuniyetlerini iletmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “Manisa’yı daha yaşanabilir bir kent yapmak için ekiplerimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Akhisar ilçemizde Tahir Ün Caddesi ile 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19 ve 136. sokaklara toplamda 2 bin 700 metrelik yağmur suyu hattı çalışmamızda sona yaklaştık. Bu çalışmamız esnasında sıkıntılı olan içme suyu ve kanalizasyon hatlarını da değiştirdik. Hemşerilerimizin yıllardır yaşadığı sorunlara son veriyoruz. İlçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.