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11 Ocak 2017 17:26

Genel Müdür Coşkun’dan Kaymakam Erdoğdu’ya ziyaret

Genel Müdür Coşkun’dan Kaymakam Erdoğdu’ya ziyaret

11 Ocak 2017 17:26

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Yunusemre Kaymakamlığı görevine yeni atanan Ahmet Erdoğdu’ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Yunusemre ilçesinde Kaymakamlık görevine atanan Ahmet Erdoğdu’ya MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ziyarette bulundu. Ziyarette Genel Müdür Coşkun’a, Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen eşlik etti. Genel Müdür Coşkun, Ahmet Erdoğdu’ya yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. Coşkun, “Yunusemre Kaymakamlığı görevine yeni atanan Ahmet Erdoğdu’nun görevinde başarılı olacağını düşünüyorum. MASKİ olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak çalışıyoruz. Manisa’mıza hizmet etmek için bu önemli göreve atanan Erdoğdu ile ortak noktalarda uyum içerisinde çalışacağımıza eminim. Erdoğdu’ya yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.



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