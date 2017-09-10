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10 Eylül 2017 18:14

Genel Müdür Yardımcısı Ulusan, Manisa’da gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Manisa’daki gençlik merkezlerini ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Genel Müdür Yardımcısı Ulusan, Manisa’da gençlerle buluştu

10 Eylül 2017 18:14


Manisa’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı, Şehzadeler, Ahmetli, Turgutlu, Saruhanlı, Akhisar, Salihli ve Kula gençlik merkezlerinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan’a ziyaretlerinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Gençlik Merkezleri Koordinatörü Ömer Kutlu, İşletmeler Şube Müdürü Erhan Özen eşlik etti. Ziyaretlerde İl Müdürü Yunus Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Ulusan’a gençlik merkezinde yapılan çalışmalar, devam eden kurslar ve atölyeler hakkında bilgi verdi. Gençlik merkezlerinde eğitim alan öğrencilerle de bir araya gelen Ulusan, gençlerin memnuniyetini sorarak, sohbet etti. Manisa’da faaliyet gösteren 8 gençlik merkezini ziyaret ederek incelediklerini kaydeden Ulusan, merkezlerde yürütülen akademik ve kulüp faaliyetleri hakkında yeni dönemde gerçekleştirilecek etkinlikleri anlattı. Amaçlarının ülkenin geleceği olan gençlere daha iyi hizmet edebilmek olduğunu aktaran Ulusan, tüm gençleri düzenlenen faaliyetlere katılmaya davet etti.


Gençlik merkezleri incelemelerinin ardından Genel Müdür Yardımcısı Ulusan, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa İl Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğüne atanan Yunus Öztürk’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyaretin sonunda İl Müdürü Yunus Öztürk, Ulusan’a içerisinde Manisa ile özdeşlemiş ürünler bulunan bir hediye paketi takdim etti.




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