Genel Sekreter Yalçınkaya:“Tek bir ağaç dahi kesilmeyecek”

Tek bir ağaç dahi kesilmeyecek” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısında Ulupark’ın yanında bulunan alana kapalı otopark yapılması kararlaştırıldı. Manisa’da Ulupark’ın tamamının otopark yapılacağı yönünde kamuoyu oluşturması üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya bir açıklama yaptı. Yalçınkaya, Ulupark’ta bir tek ağacın bile kesilmeyeceğinin garantisini verdi. Genel Sekreter Yalçınkaya, “Bu konuda biz de çok hassasız. Ulupark Manisa’nın ciğeri. Korumak için de üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Manisalıların da hassas olduğunun bilincindeyiz. Çalışmalarımızı buna göre yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Manisa’da elektrikli otobüslerin faaliyete geçmesiyle birlikte ana arterlerde uygulanacak park yasağının trafik sıkışıklığına neden olmaması için Ulupark’ın yanındaki açık otoparka ve Malta Parkı’nın alt kısmında bulunan açık otopark alanına tam otomasyonlu kapalı otopark yapılması planlanıyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Ulupark’ın mevcut dokusuna zarar vermemek adına çok hassas çalıştıklarını aktardı. Proje hakkında bilgi veren Yalçınkaya, “Ulupark’ın yan tarafında bulunan, fiilen de açık otopark olarak kullanılan, üzerinde herhangi bir ağaç bulunmayan, zemini tamamen kilit parke taşıyla kapalı olan alanın üzerine bölgedeki ağaç yüksekliğini geçmeyecek şekilde tam otomasyonlu kapalı otopark yapacağız” diye konuştu.

Çift sıra park yasaklanacak

Yapılacak olan otoparkların, kentin otopark ihtiyacına cevap vermesi açısından önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Yalçınkaya, şöyle devam etti: “Merkezdeki ana arterlerde yol üzerindeki sağlı sollu parklanmaları yasaklamayı düşünüyoruz. Trafik çok sıkışıyor. Özellikle Manisa OSB’ye taşınan işçilerin servis saatlerinde bu sıkışıklık daha da keşmekeş bir hal alıyor. Ayrıca elektrikli otobüs alımımız var. Almış olduğumuz elektrikli otobüsleri merkezdeki ana arterlerden Manisa OSB’ye kadar götüreceğiz. Sağlı sollu parklanma yapan araçların bulunduğu alanları da tercihli yol olarak belirleyeceğiz. Bu yoldan servisleri ve elektrikli otobüsleri geçireceğiz.”

Vatandaşların yasaklanan çift sıra parklanma nedeniyle mağdur olmaması için tam otomasyonlu otopark projeleri geliştirdiklerini ifade eden Yalçınkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yasakladığımız otopark alanları için vatandaşlar mağdur olmasın diye bölgede geniş otopark alanları oluşturacağız. Yapılaşmış bir alan ve alternatif yer bulmak çok zor. O yüzden yeşil alana, dokuya zarar vermeyecek, mevcutta otopark alanı olarak kullanılan Ulupark’ın yanındaki otopark alanı ve Malta Parkı’nın yanındaki otopark alanı olarak kullanılan bölgeyi tercih ettik. Bu iki alanı tam otomasyonlu kapalı otopark yapacağız.”

“Manisalılar rahat olsun”

Yapılacak olan projelerde ağaçlara ya da sosyal dokuya zarar verilemeyeceğinin altını çizen Yalçınkaya, bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Ulupark’ta ya da Malta Parkı’nda otopark yapılırken kesinlikle ağaçlara zarar verilmeyecek. Zaman zaman bizim de kulağımıza geliyor, ağaçların kesileceği yönündeki algı. Ancak bu konuda Manisalıların içi rahat olsun, ağaçlara dokunulmayacak. Şu anda projelerin detay çalışmaları devam ediyor. Bu detay çalışmalarında ağaçların plan kotesi dediğimiz rölevelerini aldırdık. Ağaçların bulunduğu yerleri, gövde kalınlıklarını tespit ettirdik. Planımızı buna göre yapıyoruz. Bu konuda biz de çok hassasız. Ulupark Manisa’nın ciğeri. Merkezi. Tarihi anlamda da önemli bir bölgesi. Bunu korumak için de üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Manisalılarında hassas olduğunun bilincindeyiz. Çalışmalarımızı buna göre yağacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”