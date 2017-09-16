Geriter olağan kongrede güven tazeledi

Olağan Genel Kurulu “Gelecek biziz Manisa için çalıyoruz” sloganıyla gerçekleştirdi. Genel kurulda mevcut başkan Ömer Geriter üyelerinden güvenoyu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

MAGİAD, 14. Olağan Genel Kurulunu Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Konferans Salonunda tek listeyle gerçekleştirdi. Yapılan seçime tek liste gidilirken mevcut başkan Ömer Geriter, yeniden başkanlığa seçildi.

Divan Başkanlığına İdris Şendil’in seçildiği kongreye katılan Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Uluslar arası İlişkiler Görevlisi Ahmet Reha Yereşen, TÜGİK olarak uluslar arası ilişkilere her zaman önem verdiklerini söyleyerek, “Bizler vatanına, milletine bağlı genç iş adamları olarak uluslar arası çapta faaliyetlerde bulunarak ülkemize en maksimum faydayı sağlayacağımıza inanıyorum. MAGİAD bizim için önemli, onun için her zaman aramızda görmek istiyoruz” dedi.

Üyelerin destekleriyle yeniden başkanlığa seçilen MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, derneğin bugüne gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Derneği birçok sivil toplum kuruluşundan ayıran özellikleri olduğunu kaydeden Geriter, “Derneğimiz sadece Manisa’ya ait bir dernek değil, Türkiye’ye ait bir dernektir. Birçok projeye imza attık. Manisa’nın önde gelen kurumlarıyla ilişkilerimizi geliştirdik. Onların fikirlerini önemsiyoruz. MAGİAD her daim şehrin kanaat önderleriyle istişare içinde olmuş ve onlara rakip olacak ya da arkalarından yaralayacak bir tutum içerisinde olmamıştır. Dernek olarak siyasette, ticarette, sporda Manisa için olacağız.” diye konuştu.

Yeniden başkanlığa seçilen Ömer Geriter’in yönetiminde Yusuf Özkan, Halil Erbil, Mehmet Ali Yüce, Halil Ağırbaşlı, Kürşat Çetin, Mert Eyigül, Emrah Kıvrak, Ömer Faruk Polat, Onur Örenay, Serdar Topbaş, Kerim Genelioğlu, Can Tezer, Mustafa Gürel, Nihat Öklü yer aldı.