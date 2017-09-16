Geriter’den Ahilik Haftasına davet

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) tarafından düzenlenen Ahilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini kaydeden Birlik Başkanı Hasan Geriter tüm esnaf ve vatandaşları törenlere davet etti.

18 Eylül Pazartesi günü halkın dikkatini çekmek için bakanlıkça gönderilen afişlerin asılmasıyla başlayacak olan etkinlikler kapsamında Birlik üyesi oda başkanları kaymakamları ve belediye başkanlarını ziyaret ederek hem ahlik kültürünü anlatacak hem de etkinliklere davet edecek. 19 Eylül’de Manisa Berberler ve Kuaförler Odası’nca belediye huzurevinde saç kesimi ve bakımı etkinliğinin gerçekleştirileceğini kaydeden Geriter asıl törenlerin ise 20 Eylül 2017 Çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Geriter, “20 Eylül Çarşamba Günü 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanı’ndan Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Yeni Han’a kadar mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Saat 10.00’da Yeni Han’da Ahilik Haftası Kutlama Programı kapsamında konuşmalar yapılacak, öğrenciler tarafından temsili ŞED kuşatma gösterisi gerçekleşecek. Manisa’da yılın ahisi, yılın kalfası, yılın çırağı, kadın girişimci ödülleri sahiplerine takdim edilecek. Saat 18.00’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Manisa Berberler ve Kuaförler Odası’nın Saç Show etkinliği düzenlenecek.” dedi.

Geriter Ahi Ocağının ilkelerini ise şöyle sıraladı: “Harama bakma, haram yeme. Haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme. Büyüklerinden önce söze başlama. Kimseyi kandırma, kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme, eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken ile başkalarına verecek kadar cömert ol.”

Manisa’da Ahilik Haftası Kutlama Programı Manisa Esnaf ve Sanatkarlar odaları Birliği öncülüğünde Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Celal Bayar Üniversitesi, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenecek. MESOB Başkanı Hasan Geriter, esnaf ve sanatkarların bayramlarını kutlayarak, Ahilik Haftası kapsamında düzenlenecek olan törenlere davet etti.