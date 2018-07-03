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03 Temmuz 2018 16:39

Gıda Bankası 3 yıldır yüzleri güldürüyor

Salihli Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında dar gelirli ailelere destek olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açtığı ’Gıda Bankası ve Sosyal Market Evi’ 2015 yılından bu yana 20 binden fazla ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzünü güldürdü.

Gıda Bankası 3 yıldır yüzleri güldürüyor

03 Temmuz 2018 16:39


2015 yılında Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından Avar Prestij Caddesinde açılan Gıda Bankasında 36 çeşit ürün ile her 3 ayda bin 500 kişi olmak üzere yılda 6 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa hizmet veriliyor. Paranın geçmediği Gıda Bankasında, ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kendilerine verilen kartlarla istedikleri ürünü alabiliyor. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak Salihli halkına her alanda hizmet ettiklerine dikkat çeken Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2015 yılının Haziran ayında Avar Prestij Caddesinde hizmete açılan Gıda Bankası ile dar gelirli ailelere süpermarket ortamında alışveriş yapma imkanı sunduklarını belirtti. Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçek ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Gıda Bankası’nın her zaman yoksulun yanında olduğunu ifade eden Başkan Zeki Kayda, “Gıdadan temizlik ürünlerine kadar 36 parçadan oluşan temel ihtiyaç malzemelerini, vatandaşlarımız kendi ihtiyaçlarına göre seçerek alabiliyor. Burada aile bireyleri, kendilerine verdiğimiz gıda kartları ile istedikleri şekilde alışverişlerini yapabiliyor. Her ay 150 ihtiyaç sahibi vatandaşımız Çamaşırhanelerimizden faydalanabiliyor. Yardıma muhtaç ailelerimizin her zaman yanındayız, destekçisiyiz“ dedi.




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