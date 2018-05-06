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06 Mayıs 2018 14:08

Gıda Bankası 7 binden fazla insana ulaşıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2013 yılında il merkezinde, 2016 yılında da ilçelerde hizmete soktuğu Gıda Bankası, her geçen gün hizmet alanını genişletiyor.

Gıda Bankası 7 binden fazla insana ulaşıyor

06 Mayıs 2018 14:08

İl genelinde 7 bin 412 ihtiyaç sahibinin yanında olan Gıda Bankası, ihtiyaç sahibi daha çok insana ulaşmak için dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla ve ‘Yalnız Değilsiniz’ sloganıyla Manisalıların hizmetine soktuğu ‘Gıda Bankaları’ vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Manisalıların iyi gününde de kötü gününde de yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılında merkezde, 2016 yılında ise ilçelerde hizmet vermeye başlayan ‘Gıda Bankası’ ile il genelinde 7 bin 412 ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Gıda Bankası’nın daha çok ihtiyaç sahibine ulaşılması noktasında da çalışmalar sürdürülüyor. İlçe ilçe, mahalle mahalle ve kapı kapı dolaşan ekipler, dur durak bilmeden Manisa merkez ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşların tespit edilmesi noktasında çalışmalar gerçekleştiriyor.




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