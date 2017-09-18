Gıda Bankası ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Sosyal belediyecilikte marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yunusemre Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğu Gıda Bankası’yla yüzlerce ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Gıdadan temizliğe kadar birçok ürün çeşidinin yer aldığı işletmeden yaklaşık 600 vatandaşın faydalandığını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sosyal yardım projeleri üzerinde hassasiyetle durduklarını ifade etti.

Yaklaşık 600 ihtiyaç sahibi faydalanıyor

Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir buçuk yıl önce açtığımız Gıda Bankası hizmetinden şu anda 589 vatandaşımız yararlanıyor. Hizmetimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, Ayn-ı Ali Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı 59/A adresine başvuruda bulunabilir. Başvuruları, Sosyal Yardım Komisyonu değerlendiriyor. İncelemenin ardından yardım almaya hak kazanan kişilere kart verilip, kartlara her ay belirli bir miktar para yükleniyor. Vatandaşlarımız bu kartlar ile Gıda Bankası’ndan istediği ürünü alabiliyor. Sosyal projeleri önemsiyor; vatandaşlarımız için çalışıyoruz.” dedi.