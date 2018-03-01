Girişimcilik sertifikalarını aldılar

MÜSİAD Manisa Şubesinde düzenlenen, MÜSİAD Manisa Şubesi, KOSGEB ve İŞKUR birliğiyle gerçekleştirilen Girişimcilik Kursu tamamlandı. Kursa katılan ve sertifika almaya hak kazanan 24 kursiyere dernek binasında düzenlenen törenle belgeleri takdim edildi.

Dernek Başkanı M. Reşit Ürper kursiyerlerin aldıkları girişimcilik belgelerinin önce ülkemize sonrada kendilerine hayırlı olması dileklerinde bulunarak, önceden girişimci veya müteşebbis insanların bir iş kuracağı zaman evini veya arabasını satması ile birlikte, zor şartlar altında iş kurma imkanı olduğunu, ama şimdi devletin verdiği desteklerle rahatlıkla iş yerlerini açabildiklerini ifade etti. Ürper dernek olarak ülke üretimine, kalkınmasına ve istihdamına katkısı olacak her yeni girişimciye destek olacaklarını da söyledi.

Yeni girişimcilere yaptıkları, yapacakları işlerde en iyisini yapmalarını, işlerini sevmelerini, mesleklerinde kaliteyi, başarıyı ve üretkenliği hedeflemelerini isteyen Ürper, KOSGEB Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç’a, İŞKUR Müdürü Sinan Aktaş’a ve MÜSİAD Sektör Kurulu Eğitim ve Hizmet Sorumlusu Yönetim Kurulu üyesi Ferhan Zengin’e müteşebbis insanlara yol göstericiliği ve katkılarından dolayı teşekkür etti.