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24 Şubat 2018 18:33

G.Manisasor’dan şehir turu

Grandmedical Manisaspor, Spor Toto 1.

G.Manisasor’dan şehir turu

24 Şubat 2018 18:33

Lig’in 24. haftasında Eskişehirspor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde şehir turu yaptı.


Bir otelde verilen kahvaltının ardından G. Manisaspor Başkanı Gökay Budak, yönetim kurulu, Teknik Direktör Taner Taşkın, teknik heyet ve futbolcular, 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Altan Çakıcı ve taraftarlarla birlikte Hükümet Meydanı’ndan başlayıp, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar yürüyüş yaptı. Yağmur yağışı altında etkinliğine devam eden siyah-beyazlılar çarşı esnafı ile selamlaşarak maça davette bulundular. Futbolcular 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda taraftarlar ile birlikte hatıra fotoğrafı çekilirken, Manisa Trabzonlular Derneği tarafından meydanda düzenlenen lokma hayrına da katıldılar. Etkinlikte Başkan Gökay Budak, taraftarların isteğini kırmayarak, siyah-beyazlılara üçlü çektirdi. Budak, tüm şehir halkını Eskişehirspor maçına davet etti. Teknik Direktör Taner Taşkın da etkinlikte yaptığı açıklamada, “Bu etkinlik, kurtuluş mücadelesi şeklinde algılanmasın. Bu sadece takımın taraftarlarıyla buluşması olarak algılansın istiyoruz. Oyuncular şehirden biraz uzak kalmıştı. Tekrar şehirle bütünleşmek istiyoruz ve herkesi maça bekliyoruz” diye konuştu.




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