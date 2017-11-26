G.Manisaspor’da Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor

Tur ilk maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Grandmedical Manisaspor hazırlıklarına Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ile devam etti.

TFF 1. Lig’de 6 puanı silindikten sonra son iki haftada kendi evinde önce Elazığspor’u ardından da Adana Demirspor’u aynı sonuçla 2-1 yenerek moral bulan G. Manisaspor Tur ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını devam ettiriyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ayak tenisi oynarken, tedavileri devam eden Mustafa Sevgi, Hüseyin Tok ve Iyayi Atiemwen takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Hazırlıklarını yarın 11.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan siyah-beyazlılar saat 17.25’de İstanbul’a giderek kampa girecek. Tur ilk maçı İstanbul Vodafone Park Stadı’nda 28 Kasım Salı Günü 14.30’da seyircisiz oynanacak.