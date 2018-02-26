Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 19:51

G.Manisaspor’un 4 futbolcusunu Lucescu izleyecek

Spor Toto 1.

G.Manisaspor’un 4 futbolcusunu Lucescu izleyecek

26 Şubat 2018 19:51

Lig takımlarından Grandmedical Manisaspor’da forma giyen 4 genç futbolcu, A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla düzenlenen karma maçları kadrosuna davet edildi.


G.Manisaspor’da genç futbolcular Kağan Miray Bağış, Asım Hamzaçebi, Berk Cambaz ve Göktuğ Bakırbaş, A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla Milli Takımlar Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun talebi üzerine düzenlenen organizasyona çağrıldı. Lig karmaları müsabakaları 28 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’de, TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynanacak.


Karşılaşmaları A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun da izleyeceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Kuvvetli Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç