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Gökbel Şehzadeler Belediyesi ile güzelleşiyor

Şehzadeler Belediyesi, geçtiğimiz haziran ayı içerisinde ilçe sınırlarına yeni dahil olan Gökbel Mahallesinde başlattığı çalışmaları arttırarak sürdürüyor.


Geçtiğimiz haziran ayında Resmi Gazetede yayımlanan üçlü kararname ile Yunusemre ilçesi sınırlarındayken, Şehzadeler ilçesine bağlanan Gökbel Mahallesi, Şehzadelerin hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmaya devam ediyor. Haziran ayından bu yana Gökbel Mahallesinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Mahalle muhtarlığımızın ve halkımızın bizden talep ettikleri yeni bir park yapımı ve çevre düzenleme işlerini ekiplerimiz tamamlamıştı. Şimdide ekiplerimiz ihtiyaç duyulan sokaklarda parke taşı döşeme işlemlerini gerçekleştiriyor. Bugüne kadar Kaleköy ve Gökbel Mahallelerimiz Yunusemre Belediyemizden aldığı hizmetleri eksiksiz bir şekilde Şehzadeler'den de almaya devam edecek. Manisamızın güzel ve şirin Mahallelerinden olan Gökbel, Şehzadelerle daha da güzelleşecek” dedi.

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