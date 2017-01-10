Gökçealan Camii’nin boyası da belediyeden

Turgutlu Belediyesi, Ayvacık Mahallesi Gökçealan Camii’nin iç-dış cephe ve lojmanlarında komple boya çalışması gerçekleştirerek, camiyi yeni bir görünüme kavuşturdu.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren boya atölyesi ekipleri, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Ayvacık Mahallesi’ne uzandı. Caminin iç ve dış cephesini boyayan ekipler, lojman olarak kullanılan bölümü de komple boyayarak hijyenik hale getirdi. Ekiplerin 1 günde tamamladığı çalışmalar Ayvacık Mahallesi sakinlerini memnun etti.