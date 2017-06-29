Gökçeköy’de asfalt ve kilit parke çalışması başladı

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı’nın Gökçeköy Mahallesinin ilçeyle bağlantısını sağlayan yolda asfalt çalışması yaparken mezarlık yolunda da kilit parke uygulaması gerçekleştirdi.

Manisa’nın 17 ilçesinde dev yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi bir yandan da ağır kış şartlarından dolayı yıpranan yollarda kilit parke ve asfalt çalışması gerçekleştirerek vatandaşları kışın çamurdan yazın da tozdan kurtarıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından Gökçeköy Mahallesinin ilçeyle bağlantısını sağlayan yolda asfalt çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi bunun yanı sıra mahalle mezarlığına bağlantıyı sağlayan yolda da 6 bin metre kilit parke uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Mevsim şartlarının el vermeye başlamasıyla birlikte asfalt ve kilit parke çalışmalarımıza hız verdik. Bu anlamda Gökçeköy Mahallesinin ilçeyle bağlantısını sağlayan yolda asfalt çalışması yaparak vatandaşlarımızın ulaşımda konforunu arttırdık. Ebediyete intikal eden yakınlarını ziyaret edecek olan vatandaşlarımız için de mezarlık yolunda kilit parke uygulaması gerçekleştirdik” dedi.