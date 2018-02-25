Gökçeören’de 71 bin metrekarelik kilit parke çalışması başladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerini altıyla üstüyle yeniliyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar ile Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi’nde 28 kilometrelik içme suyu ve 27 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. Altyapının ardından 71 bin metrekarelik kilit parke taş döşemesine başlandı. Mahalledeki alt ve üst yapı çalışmalarına 9 milyon TL yatırım yapan MASKİ, çalışmaların bitmesiyle mahalleyi şehir görünümüne kavuşturacak.

Gökçeören Mahalle Muhtarı Hekmet Eren, “Mahallemizde her yeni gün MASKİ’nin bir çalışmasıyla uyanıyoruz. Sonunda hizmete doymayan bir belediye gördük. Mahallemizin altyapı çalışmaları bitti. Şuan da üst yapı yani sokaklarımıza kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı. MASKİ’yi Allah başımızdan eksik etmesin. Kapımızdan dışarı çıktığımızda sanki şehirde yaşıyormuşuz gibi hissetmeye başladık. Çocuklarımız da artık ayaklarına çamur değmeden okula gidebilecekler. Cengiz Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a çok teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun” dedi.