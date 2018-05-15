Gökçeören’deki 58 kilometrelik altyapı çalışması tamamlandı

Aslay, kısa süre içerisinde üstyapı çalışmalarının da tamamlanacağını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin alt ve üst yapı dönüşümüne tüm hızıyla devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi ile Kula’nın Gökçeören Mahallesi de altyapı dönüşümünü yaşadı. Mahalleye, 28 kilometre içme suyu, 27 kilometre kanalizasyon ve 3 buçuk kilometre de yağmursuyu hattı döşendi. Üst yapı çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediği mahalleyi MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay da ziyaret ederek, devam eden çalışmaları takip etti. Mahalle Muhtarı Hekmet Eren ve mahalle sakinleri ile de görüşen Aslay, kısa süre içerisinde Gökçeören’de başlayan dönüşümün tamamlanacağını ifade etti. Gökçeören Mahalle Muhtarı Hekmet Eren, “Mahallemizde altyapı bitti. Üst yapı çalışmaları ise devam ediyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay’ın yapılan çalışmalar dolayısıyla mahallemizi ziyaret etmesi nedeniyle mutlu olduk. MASKİ, altyapı noktasında gözle görülmeyeni yapıyor. Ancak, üst yapı çalışmalarını gözümüz görüyor ve yollarımız çok güzel oluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, hayata geçirilen yatırımların yakın takipçisi olduklarını belirterek, “Kula ilçemize bağlı Gökçeören Mahallesi belde durumundan mahalleye dönüşen yerlerden biri. 154 Mahalle Projemiz kapsamına aldığımız mahallemizde altyapı işimizi noktaladık. Üstyapı çalışmalarımız ise hızlı bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz öncelik sırasına göre belirlediğimiz mahallelerimizde altyapı sıkıntılarını çözüme kavuşturmak. İdare olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den aldığımız güçle bin 88 mahalleye hizmet ulaştırmak için çalışıyoruz” dedi.