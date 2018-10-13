Gökeyüp'ün fotoğrafları, doğduğu yerde sergilendi

si düzenlenen Fotomaratona katılan Fotoğraf sanatçıları Aylin Telef ve Ayşegül Çetinkalp'in objektifinden "Gökeyüp" konulu resim sergisi, Gökeyüp Mahallesinde açıldı.

Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi'nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği fotoğraf sergisine, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı. Büyük beğeni toplayan serginin açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Karaoğlu, "Fotoğraf sanatçılarımız Aylin Telef ve Ayşegül Çetinkalp çektikleri fotoğraflarla Gökeyüp'ü adeta yaşatmışlar. Gökeyüp fotoğrafları doğduğu yerde. Fotoğraf sanatçılarımıza göstermiş olduğunuz ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyor, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Fotomaraton etkinlikleri kapsamında kısa adı Marfod olan Marmaris Fotoğraf Derneği tarafından Salihli Belediyesi Kültür ve Sanat Evinde karma fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışını ise Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile fotoğraf sanatçıları açtı.