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12 Mayıs 2018 17:55

Gökhan Karaçoban 50 araçlık konvoyla karşılandı

İYİ Parti Manisa milletvekili aday adayı Gökhan Karaçoban, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Sarıgöl’de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Gökhan Karaçoban 50 araçlık konvoyla karşılandı

12 Mayıs 2018 17:55

Sarıgöl ilçe merkezinin ardından Çanakçı Mahallesine geçen Karaçoban ve ekibi mahalleliler tarafından 50 araçlık bir konvoyla karşılandı.


İYİ Parti’de en çok dikkat çeken aday adaylarından biri olan Dr. Gökhan Karaçoban, seçim çalışmaları kapsamında Manisa ve ilçelerini karış karış geziyor. Karaçoban’ın son durağı Sarıgöl oldu. İYİ Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Aktan, yönetim kurulu üyeleri ve partililerle birlikte Sarıgöl pazar esnafını ziyaret eden Karaçoban, tek tek el sıkıştığı vatandaşların sorunlarını dinledi.



50 araçlık konvoy


Karaçoban ve beraberindekiler pazar yerini gezdikten sonra Sarıgöl’ün Çanakçı Mahallesine çıkarma yaptı. Yaklaşık 50 araçlık bir konvoyla karşılanan Karaçoban, gördüğü ilgi karşısında büyük memnuniyet duydu. Karaçoban ziyaretle ilgili, “Vatandaşlarımız ile gündeme dair sohbetlerde bulunduk. Misafirperverliğinden dolayı Sarıgöl İlçe Başkanımız, Yönetim Kurulu, partililerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkes rahat olsun. Manisamız, ülkemiz iyi olacak” dedi.




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