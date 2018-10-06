Gönüllü kuaförlerden yaşlılara saç ve cilt bakımı

Manisa'da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezide Güzellik ve Saç Bakım eğitimi alan öğrenciler Yaşlılar Haftası dolayısıyla Manisa Huzurevi Vakfında kalan yaşlıların saç ve cilt bakımlarını yaptı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde görevli Güzellik ve Saç Bakım Öğretmeni Derya Kılıçatan, öğrencileriyle Yaşlılar Haftası kapsamında huzurevi sakinlerinin saç ve cilt bakımlarını yaptı. Gönüllü olarak Manisa Huzurevi Vakfına gelen Kılıçatan ve öğrencileri, huzurevi sakinleriyle özel olarak ilgilendi. Büyük uğraş vererek 20 yaşlı kadın ve erkeğin saç ve sakallarını kesen gönüllü öğretmen ve öğrenciler, yaşlıları kendi günlerinde sevindirdi. Yeni görünümleri ile gençleşen yaşlıların mutlulukları gözlerinden okundu.

Güzellik ve Saç Bakım Öğretmeni Derya Kılıçatan, haftanın önemini ön plana çıkarma adına böyle bir proje düşündüklerini belirtti. Kılıçatan, “Bu hafta öğrencilerimizle birlikte Yaşlılar Haftası'nı kutlamak için Manisa Huzurevi Vakfını ziyarete geldik. Öğrencilerimle beraber yaşlıların saç ve sakal kesimlerini yapıyoruz. Onları mutlu etmek ve sevinçlerini paylaşmak için buradayız. Bu haftanın bizim için önemi biraz daha büyük. Öğrencilerimizle birlikte özellikle erkek saç kesimi yapmıyorduk. Sadece yaşlı teyzelerimizin saç kesim ve bakımlarını da gerçekleştiriyorduk. Bu defa yaşlı amcalarımızı da dahil ettik. Onlar mutlu oldular. Bizde onlar adına çok mutluyuz” diye konuştu.