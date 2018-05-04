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04 Mayıs 2018 16:55

Gördes 13 noktadan, 39 kamera ile takip edilecek

Manisa’nın Gördes ilçe merkezindeki ana cadde ve kavşaklarına MOBESE kamera sistemi ve ilçe giriş ve çıkışlarına plaka tanıma sistemi kuruldu.

Gördes 13 noktadan, 39 kamera ile takip edilecek

04 Mayıs 2018 16:55


Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yaklaşık bir aydır Gördes merkezde MOBESE kurulumu için çalışmalar yapılıyor. Yaklaşık bir ay önce MOBESE kameralarının takılacağı direk montajları tamamlanmıştı. Şimdi de kamera kurulumunun tamamlanmasının ardından ilçe giriş ve çıkışlarında plaka tanıma sistemleri hizmet vermeye başladı.


Gördes ilçe Emniyet Amiri Vekili Komiser V. Abdulkadir Öztürk, Gördes ilçesinde MOBESE kamera sisteminin kurulması ile birlikte meydana gelen kaza, hırsızlık gibi olayların daha hızlı çözüme kavuşmasının sağlanacağını belirtti. İlçenin giriş noktalarına kurulan plaka tanıma sistemi ile de hız ihlali yapan araçların tespit edileceğini kaydeden Öztürk, kırmızı ışık ihlallerinin tespiti, ters yönde giden araçların tespiti, kayıp veya çalıntı araçların lokasyondan geçtiği anda alarm verilip bulunabilmesinin sağlanacağını dile getirdi.




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