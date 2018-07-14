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14 Temmuz 2018 09:43

Gördes, 15 Temmuz’a hazırlanıyor

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı hazırlıkları Manisa’nın Gördes ilçesinde tamamlanmak üzere.

Gördes, 15 Temmuz’a hazırlanıyor

14 Temmuz 2018 09:43


Gördes Belediyesinin öncülük ettiği programda 15 Temmuz Şehitleri Parkı yenilenirken saat kulesinin montajlanmasından sonra pazar günü yapılacak olan etkinliklerin ardından akşam saat 20.00’de açılışı yapılacak.


Gördes ilçesinde yapılacak olan programlar şöyle:


"14 Temmuz 2018 saat 14.00’de 15 Temmuz satranç ve masa tenisi turnuvası ile saat 15.00’de Fotoğraflarla 15 Temmuz fotoğraf sergisi yapılacak. 15 Temmuz 2018 günü saat 19.00’da Milli Birlik yürüyüşü, saat 20.00’de 15 Temmuz Şehitler Parkının açılış töreni, saat 21.00’de Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif okutulması, açılış konuşmaları, mehter takımı gösterileri ve ikramların ardından saat 23.00’de "Benim Adım Türkiye" Tiyatro gösterisinin ardından 16 Temmuz Pazartesi 00.13’te camilerde sela okunmasının ardından program sona erecek.




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