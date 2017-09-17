Gördes AAT’de çevre düzenlemesi

MASKİ Genel Müdürlüğü, daha temiz bir Gediz için atıksu arıtma tesisleri inşa ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes ilçesinde inşa edilen tesiste betonarme imalatlar noktalanarak su alımına hazır hale getirildi. 10 milyon TL yatırım bedeli ile inşa edilen tesiste çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. 2048 yılına kadar hizmet verecek olan tesis 12 bin 500 eşdeğer nüfusa hitap ederek, Gördes’in atıksu kaynaklı çevre kirliliğini ortadan kaldıracak. Tesiste yapılan betonarme ve mekanik imalatların tamamlanması ile birlikte tesis içi yollarda kilit parke ve bordür döşeme çalışmalarına geçildi. Peyzaj işleri ile aydınlatma çalışmalarının yapıldığı tesiste, panel çit montajı da gerçekleştirilecek. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tesise giden yolda asfaltlama çalışması da başladı.