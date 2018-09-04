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04 Eylül 2018 12:31

Gördes AK Parti’den asırlık çınarlara anlamlı ziyaret

AK Parti Gördes İlçe Gençlik Kolları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde bulunan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinliyor.

Gördes AK Parti’den asırlık çınarlara anlamlı ziyaret

04 Eylül 2018 12:31


AK Parti Gördes İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Temel ve beraberinde Gördes İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Eren Kalemoğlu, Çiçekli ve Dutluca mahallelerinde bulunan yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Yaşlı vatandaşlarla sohbet eden partililer, yaşlıların talep ve sorunlarını dinledi. Yaşlı ziyaretlerinden çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Temel, “Siyasetin genç simaları olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendiğimiz gibi gönül siyaseti yapmaya özen gösteriyoruz. Acaba birileri beni ziyarete gelir mi diye gözü yolda olan yaşlılarımızı ziyaret ederek, onların hayır dualarını alıyoruz. Hiçbir beklentimiz olmadan yaptığımız bu ziyaretler yaşlılarımızı hem mutlu ediyor hem de şaşırtıyor. Onlarla sohbet ederek; taleplerini dinliyoruz, elimizden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çiçekli mahallemizde Ayşe teyzemiz 104 yaşındaki ama hala çok dinç. Diğer yaşlılarımız da bizleri görünce çok mutlu oldu. Rabbim bütün yaşlılarımıza sağlıklı ve hayırlı ömür versin. Bu kapsamda toplumumuzun farklı kesimlerini ziyaret etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.




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