Gördes barajı mağdurlarına evleri teslim edildi

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Karayakup köyünde evleri Gördes Barajının suları altında kalan 27 hak sahibine devlet tarafından yaptırılan evlerin tapuları düzenlenen törenle teslim edildi.

İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Gördes Barajı nedeniyle evleri su altında kalan vatandaşa devlet tarafından yaptırılan evlerin anahtar ve tapu teslim töreni yapıldı. Akhisar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Akselendi Mahallesi sınırları içerisinde maliye hazinesine ait 902 nolu 35 bin 100 metrekare mera ve 898 nolu 6 bin 180 metrekare harman yerine yapılan konutlar Akhisar Belediyesi Mehmet Tarlak Düğün Salonunda düzenlenen törenle hak sahiplerine hem anahtarları hem de tapuları teslim edildi.

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inşa edilen konutların anahtar ve tapu teslimlerini AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, Jandarma İlçe Komutanı Binbaşı Mete Demir, Akhisar Belediye Başkan Yardımcıları Ömer İşçi ve Latif Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şenyiğit, Akselendi eski belde belediye başkanı İrfan Karahan yaptı.

İki katlı 3+1 olarak ayrı yapı nizamında yapılan konutlar 135 metrekare alana sahipken uygulama içerisinde parsel alanları konumlarına göre 378 ile 685 metrekare arasında değişiyor. Yapılan konutların bedelleri 5 yıl geri ödemesiz, 15 yıl eşit taksitlerle ödemeli olarak hak sahipleri tarafından ödeneceği bildirildi.

Anahtar ve tapu tesliminde konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, vatandaşların depreme dayanıklı ve daha modern konutlarda yaşamalarını sağlamanın devletin görevi olduğunu belirterek, "Gördes barajının alanına giren kısımla ilgili Karayakup köyü ile ilgili bir istimlak çalışması ve bunun karşılığında da devletimiz onların zararlarını tazmin etme noktasında iskân çalışması yaptı. Bugün 27 vatandaşımıza evlerini teslim edeceğiz. Onlar 5 yıl ödemesiz olarak buradaki modern konutlarda oturacaklar. İnşallah güle güle otursunlar” dedi.

Türkiye’de işsizliğin en az olduğu şehrin Manisa olduğunu kaydeden Özdağ, "Manisa’da yüzde 4,7 işsizlik oranı var. Türkiye’deki işsizlik oranı yüzde 11. Türkiye’de işsizliğin en az olduğu şehir Manisa’dır. Akhisar’da ikinci organize sanayi bölgesinde son aşamaya geldik. Zeytin ve zeytinyağı üreteceğiz, Dünya’ya buradan zeytin ve zeytinyağı satacağız. Buradaki istihdamı Akhisar ve çevre ilçelerden sağlayacağız" şeklinde konuştu.



"2018’de İstanbul’a 3,5 saatte gideceğiz"

Konuşmasında İzmir - İstanbul otobanının Akhisar’dan geçecek olmasının önemini vurgulayan Milletvekili Özdağ, “2017’de otobanın Manisa kısmı bitecek, 2018’de tamamı bitecek. Allah nasip ederse 2018’de İstanbul’a buradan 3,5 saatte gideceğiz. Yılda Akhisar’a 500 bin kişi geliyorsa yolun açılmasının ardından 2 veya 3 milyon insan gelecek. 2017’de otobanın İzmir - Soma yolunu bitireceğiz" dedi.



"Ege Bölgesinin elektriğini biz üreteceğiz"

Soma ilçesinde yapımına başlanan Kolin Termik santralinin 2017 sonunda tamamlanacağının müjdesini veren Özdağ şunları söyledi: "Nisan ayının sonunda da Soma’da 2 bin artı bin kişinin çalışacağı organize sanayi bölgesini hizmete sunacağız. Bütün milletvekili arkadaşlarımızla beraber ilgilendiğimiz termik santral Kolin bitiyor. 510 megawatt elektriğe ihtiyacımız var bizim. Şuan 2 bin kişi çalışıyor. 2017 sonunda tamamlanacak ve bin kişi daha işe alınacak. 510 megawatt elektrik üreteceğiz ve dışarıdan daha az doğalgaz alacağız. 300 milyon dolar Türkiye’nin cebinde kalacak. Bizim doğalgazımız ve petrolümüz yok ama elektrik üreteceğiz. Manisa’da jeotermalden 600 megawatt elektrik üretiyoruz. Hedefimiz 2 bin megawatt’ı buldurmak. Termik santral ile beraber Ege Bölgesinin 8 ilinin elektriğini biz üreteceğiz. Yıl sonunda bitireceğiz ve açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapacak."

Akhisar’a Gıda Tarım ve Teknolojileri Fakültesinin çalışmalarını yaptıklarını ifade eden Özdağ, “Akhisar’da yüksekokul problemi var. Onu da belediye başkanımız, kaymakamımız ve bizler milletvekilleri ile yapacağız. Buradaki fakültenin adını şimdiden koyduk. Gıda Tarım ve Teknolojileri Fakültesi olarak. Bununla ilgili çalışmalarımız var” dedi.



"Dünyanın en pahalı topraklarında yaşıyoruz"

Türkiye’nin dünyanın en önemli ülkelerinden biri olduğunu belirten Özdağ, "Dünya’nın en pahalı topraklarında yaşıyoruz. Bu topraklarda tutunmak için büyük ekonominiz, paranız, büyük ordunuz ve büyük demokrasiniz olacak. Olmazsa sizi Orta Asya’ya geri gönderirler. Yâri güzel olanın başı dertten kurtulmazmış. Herkesin gözü burada. DAEŞ, PKK ve FETÖ ile bizleri terbiye etmek istiyorlar. Gelin burada bir olalım. Bir tek Türkiye var. Son kaleye sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından hak sahibi 27 kişiye evlerinin anahtarları ve tapuları teslim edildi.