Gördes Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Gördes Belediyesi yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanları ve kuşlar için belli noktalara mama ve yem bıraktı.

Soğuk hava ve kar yağışının artmasıyla birlikte yiyecek bulamayan sokak hayvanları ve kuşlar için, Gördes Belediyesi ekipleri her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak sokak gezerek uygun yerlere yiyecek bırakmaya devam ediyor.

Ekipler ayrıca hayvan sever vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, talep edilen noktalara ulaşarak hayvanlar için mama dağıtıyor. Yetkililer kar yağışının tamamlanması ve karların tamamen erimesine kadar sokak hayvanları için mama dağıtımının devam edeceğini ifade etti.

Kış aylarında sokak hayvanlarının ve kuşların yiyecek bulmakta çok büyük sıkıntı yaşadığını ifade Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Bizler Gördes Belediyesi olarak sokak hayvanlarımız için kış aylarında üzerimize düşen görevi yapmak için gayret ediyoruz. Hayvanlarımızın tamamına ulaşmak biraz zor. Bunun için siz değerli vatandaşlarımız da sokak hayvanları ve kuşlar için, mahallenizde, sokağınızda veya evinizin bahçesinde uygun alanlara koyabileceğiniz bir kap su ve yiyecek ile yardım edebilirsiniz." dedi.