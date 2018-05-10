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10 Mayıs 2018 16:04

Gördes camilerinde Ramazan hazırlığı başladı

On bir ayın sultanı Ramazan Ayı’nın yaklaşmasıyla, Gördes Belediyesi temizlik ekipleri, ilçedeki cami ve mescitlerin temizlik çalışmalarına hız verdi.

Gördes camilerinde Ramazan hazırlığı başladı

10 Mayıs 2018 16:04


Cami içlerinde ve çevresinde ayrıntılı temizlik çalışmaları gerçekleştiren ekipler, ilk olarak Merkez Ulu Camii ve çevresini temizledi. Vatandaşların Ramazan ayı boyunca ibadetlerini rahat, huzurlu ve temiz bir çevrede gerçekleştirebilmesi adına yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yapan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Bizler için kutsal bir ay olan Ramazan Ayı’nın yaklaşmasıyla camilerimizde daha geniş kapsamlı temizlik çalışmaları başlattık. Bu kapsamda camilerimizin halıları ekiplerimizce temizleniyor. Bunun yanında yine camilerimizin bahçeleri ve şadırvanlarında da bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.




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